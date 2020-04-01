ABD Başkanı Trump : "Önümüzdeki 2 Hafta çok tehlikeli" - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump : "Önümüzdeki 2 Hafta çok tehlikeli"

15 dakika önce

Beyaz Saray'da Korona Virüsü Çalışma Grubu Başkan Donald Trump Önderliğinde son durumu değerlendirdi: "Önümüzdeki 2 Hafta çok tehlikeli. Herkes fedakarlık yapmak zorunda ve yaşamdaki değişiklikler geleceği etkileyecek".

ABD Başkanı Trump :

Beyaz Saray'da Korona Virüsü Çalışma Grubu Başkan Donald Trump Önderliğinde son durumu değerlendirdi: "Önümüzdeki 2 Hafta çok tehlikeli. Herkes fedakarlık yapmak zorunda ve yaşamdaki değişiklikler geleceği etkileyecek".


"Virüs ile savaşmamız toplu olarak gücümüzü, adanmışlığımızı ve sevgimiz gösterdiğimiz bir savaş" diyen Trump her şahıstan fedakarlık istendiğini, her firmanın vatanseverlik görevlerini yerine getirdiğini ve her topluluğun yaşamsal anlamda temel değişiklikler yaptığını belirtti. Yapılan bu değişikliklerin virüs tehlikesi geçtikten sonra da yaşamın bir parçası olacağını ifade etti. Trump "elleri sürekli yıkamak, birbirimizden uzak durmak, el sıkışmamak gelecekte de bizi salgınlardan koruyacak" dedi.


"Kurallar ölüm kalım meselesi"


15 gün önce yürürlüğe konan ve virüsü yavaşlatmayı amaçlayan kuralların 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığını belirten Trump bunun Amerikan Halkı için kritik olduğunu belirtti. Trump "Önümüzdeki 30 gün boyunca konulan kuralları takip etmek ölüm kalım meselesidir" dedi.


"3 Nisan'dan itibaren yardımlar dağıtılmaya başlanacak"


En iyi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve işsizlik oranlarına sahiptik ama bir noktada kapatmak zorunda kaldık diyen Trump, Hazine Bakanlığı'nın ve Küçük İşletmeler Başkanlığının alınan 2 trilyon dolarlık yardım paketi ile nasıl kullanılacağını açıkladığını duyurdu. İşçilerini işten çıkartmayan firmalara önümüzdeki iki ay boyunca verilecek kredilerin geri ödenmesinin istenmeyeceğini duyuran Trump "3 Nisan tarihinden itibaren başvurular başlıyor" dedi.


"50 Eyalete yardım malzemesi gönderildi. Hastane kapasiteleri arttırılıyor"


Acil durum malzemeleri hakkında da bilgi veren Trump 50 eyalete yardım edildiğini ifade etti. Ayrıca aralarında 10 bin solunum cihazı bulunan bazı kaynaklarında acil durumlarda ve ihtiyaçlarda gönderilmek üzere federal stoklarda tuttuklarını söyledi. New York'ta FEMA'nın acil durumlarda yardımcı olmak üzere 250 ambulans ve 500 ilk yardım personeli görevlendirdiğini söyleyen Trump, California'da ise Ordu Mühendislerinin hastane kapasitelerini geliştirmek için 8 yeni yer kurduğunu ve hastane yatak kapasitesinin 50 bine çıkacağını, Los Angeles Limanına gelen USNS Mercy Hastane Gemisinin ise hasta kabulüne başladığını belirtti. Michigan'a FEMA'nın solunum cihazları ile gerektiğinde iki katına çıkabilecek 250 yataklı saha hastanesi kurduğunu sözlerine ekleyen Trump, Louisiana'da 500 yataklı iki Saha Hastanesi yapıldığını ifade etti.


"İki zor hafta bizi bekliyor. Dayanıklılığın test edileceği zamanlar"


Trump Amerikalıların önümüzdeki zor zamanlara hazır olmasını isteyerek "iki zor hafta bizi bekliyor" dedi. Ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek New Jersey'de sadece 29 kişi öldüğünü diğer yerlerde daha yüksek ölüm oranı olduğunu ifade etti. ABD Halkının dayanıklılığının test edileceğini ifade eden Trump "Bu zamanlar tüm Amerikalıların bir araya gelme zamanı" dedi. "Doktorların ve hemşirelerin hastaneye gidişlerini gördüm Savaşa gider gibiydiler ve çok cesurdular" diyen Trump "onlara sadece inanılmaz insanlar olduklarını söylemek istiyorum ifadesini kullandı.


"Kaç kişinin öleceği halkın nasıl davranacağına bağlı"


Trump'ın ardından konuşan Beyaz Saray Korona Virüsü Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Deborah Brix Harward, "Colombia tarafından geliştirilen istatistiksel modelleme çalışmalarında eğer hiçbir önlem alınmaz ise 1 milyon 500 bin kişi ile 2 milyon kişinin hayatını kaybedeceğinin ön görüldüğünü ifade etti.


Brix ancak insanların sosyal mesafeyi koruması, evde kalması ve kişisel hijyene önem göstermesi durumunda bu rakamın 100 bin ila 200 bin arasına düşeceğini belirtti. Brix "Bu rakam bile çok yüksek" dedi.


"Modellemelere göre günde 2 bin üzerinde ölüm bekleniyor"


Brix diğer ülkelerde yapılan çalışmalar ve salgının ABD'de seyri göz önüne alınarak yapılan çalışmalara göre tam müdahalenin devam etmesi halinde hastalığın iki hafta içerisinde zirve yapacağını ve Nisan 15'te 2bin 214 hastalığa bağlı ölüm vakası yaşanabileceğini belirtti. Bu modellerin her gün yeniden düzenlendiğini ifade etti.


"Test virüsle savaşta en önemli silah"


Virüs ile savaşta önlemler kadar testin de önemli olduğunu ifade eden Brix, testin yoğun yapıldığı California'da artışın yavaş seyretmesinin en büyük sebebinin bu olduğunu belirtti. Amaçlarının tüm eyaletlerin California gibi yayılma hızını azaltmak olduğunu ifade eden Brix, büyük şehirlerde yeni sıcak noktalar görmemeyi umduklarını belirtti. Doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının ölüm vakalarını azaltmak için en ön safhada savaştığını söylen Brix, "Şu ana kadar hiçbir hasta geri çevrilmedi bu da ancak çalışanların yoğun çabası ile mümkün" dedi.


Brix'in dediklerini desteklediğini ve aynısını tekrar ettiğini belirten Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'de amaçlarının hastalığın yayılma hızını azaltarak sağlık sistemi üzerinde baskı oluşmamasını sağlamak olduğunu belirterek "Müdahale bunu sağlayacak" dedi. " İtalya'da da gördüğümüz gibi her gün gerçekleşen yeni vaka sayısı azaldıkça ölüm oranı da azalacaktır" diyen Fauci "önümüzdeki günlerde yükselmeyi göreceğiz ama karamsarlığa kapılmamalıyız. Çünkü yapılanlar işe yarıyor ve yarayacak" dedi.


Salı günü yapılan bilgilendirmede Beyaz Saray'da yayınlanan veriler, Trump hükümetinin korona virüsünün halk sağlığı üzerindeki tehditti ile ilk resmi rakam açıklamasıydı.


Salı öğleden sonra itibari ile ABD genelinde 188 bin 172 virüse bağlı hastalık görülürken, hayatını virüs nedeni ile kaybedenlerin sayısı 3 bin 873. Salgının başlamasından bu yana iyileşen kişi sayısı ise 7 bin 24. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:36 Kaynak: İHA

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