ABD Başkanı Trump: 'Orta Doğu'ya barış planı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya barış getirmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planını gelecek salı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz'ı kabulünden hemen önce açıklayacağını belirtti.



Geçen perşembe her iki İsrailli lideri de Beyaz Saray'a davet eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada ABD'nin Netanyahu ve Gantz ile görüşmeyi iple çektiğini söyledi.