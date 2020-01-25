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ABD Başkanı Trump: 'Orta Doğu'ya barış planı "Yüzyılın Anlaşması"nı gelecek salı açıklayacağım'
10 dakika önce
Her iki İsrailli lideri de Beyaz Saray'a davet eden Trump, ABD'nin Netanyahu ve Gantz ile görüşmeyi iple çektiğini, görüşmeden kısa süre önce planı açıklayacağını duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'ya barış getirmeyi hedefleyen "Yüzyılın Anlaşması" planını gelecek salı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefet lideri Benny Gantz'ı kabulünden hemen önce açıklayacağını belirtti.
Geçen perşembe her iki İsrailli lideri de Beyaz Saray'a davet eden Trump, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada ABD'nin Netanyahu ve Gantz ile görüşmeyi iple çektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:58
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