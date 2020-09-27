ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da (2) - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da (2)
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Pensilvanya eyaletinin Middletown kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.
ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Pensilvanya eyaletinin Middletown kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.
Son Dakika Doktor adayı genç kadın, evinde ailesi tarafından ölü bulundu Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, uğruna makam aracını sattığı öğrencileri bu yıl da unutmadı Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı