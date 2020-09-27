ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da (2) - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da (2)

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Pensilvanya eyaletinin Middletown kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Pensilvanya eyaletinin Middletown kentinde düzenlenen etkinliğe katılarak destekçilerine hitap etti.

ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da (2)
ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da (2)
ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da (2)
ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Pensilvanya, Middletown, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 04:52 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da (2) - Son Dakika

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