Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump protesto edildi - LONDRA
Son Dakika Güncel Haber

ABD Başkanı Trump protesto edildi - LONDRA

1 saat önce

- Gösteriden detaylar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da protesto edildi.

- Gösteriden detaylar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da protesto edildi. Trafalgar Meydanı'ndaki protestoda "bebek Trump" şeklindeki dev balon da kullandı.
ABD Başkanı Trump protesto edildi - LONDRA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP'den YSK'nın seçim kurulu kararına tepki: Bunun bir izahı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında "ayar verme" diyaloğu İstanbullular şehri terk etti, Şile plajları boş kaldı Ebru Gündeş hakkında verilen beraat kararına Bakanlık itiraz etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 16:01:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump protesto edildi - LONDRA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]