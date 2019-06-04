ABD Başkanı Trump protesto edildi - LONDRA
1 saat önce
- Gösteriden detaylar LONDRA - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Londra'da protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:37 Kaynak: AA
- Gösteriden detaylar LONDRA - İngiltere
Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine İngiltere'ye gelen ABD
Başkanı Donald Trump
, Londra
'da protesto edildi. Trafalgar Meydanı
'ndaki protestoda "bebek Trump" şeklindeki dev balon da kullandı.
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