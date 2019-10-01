"ABD Başkanı Trump Rusya soruşturmasında Avustralya'dan yardım istedi"
24 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin devam ettiği dönemde Rusya soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Avustralyalı yetkililer, Trump'ın Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmayı "itibarsızlaştırmak" için bu ülkeden yardım istediğini doğruladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin devam ettiği dönemde Rusya soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Avustralyalı yetkililer, Trump'ın Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmayı "itibarsızlaştırmak" için bu ülkeden yardım istediğini doğruladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:01
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