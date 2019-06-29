Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "(S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz.
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ABD Başkanı Trump: "(S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz.

1 saat önce

ABD Başkanı Trump: "(S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz.

ABD Başkanı Trump:
ABD Başkanı Trump: "(S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. ( Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:38 Kaynak: AA
Türkiye, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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