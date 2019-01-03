Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Savunma Bakanı Mattis'i Aslında Ben Kovdum"

ABD Başkanı Trump: "Savunma Bakanı Mattis'i Aslında Ben Kovdum"

35 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı ilk bakanlar kurulu toplantısında geçen ay istifa eden Savunma Bakanı General James N. Mattis'in kendisinin görevden aldığını dile getirdi.

ABD Başkanı Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı ilk bakanlar kurulu toplantısında geçen ay istifa eden Savunma Bakanı General James N. Mattis'in kendisinin görevden aldığını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin eski Savunma Bakanı General James N. Mattis'in kendisinin görevden aldığını ifade etti. ABD'nin eski Savunma Bakanı General James N. Mattis, geçen sene Şubat ayında Başkan Trump'ın Afganistan ve Suriye'den çekilme isteğine karşı çıkmıştı. Mattis, geçtiğimiz Eylül ayında görevinden ayrılmak istemişti. Başkan Trump ise Mattis'in bir süre daha görevde kalmasını istemiş daha sonra da 31 Mart'ta onu görevden almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Benim için ne yaptı ki? Afganistan'da nasıl hareket etti? Fazla iyi bir şey yapmadı. Bildiğiniz gibi Başkan Obama onu kovmuştu ve aslında ben de öyle yaptım" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın bu yılki ilk bakanlar kurulu toplantısına Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan da katıldı. - VIRGINIA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika
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