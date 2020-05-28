ABD Başkanı Trump sosyal medya hakkında başkanlık kararnamesi imzalayacak - Son Dakika
BBC

ABD Başkanı Trump sosyal medya hakkında başkanlık kararnamesi imzalayacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump sosyal medya hakkında başkanlık kararnamesi imzalayacak, System.String[]

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı.

Trump muhafazakar sesleri bastırmakla suçladığı sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etmişti.

Son tartışma Twitter'ın, Trump'ın yaptığı bir paylaşımın altına, iddiaların gerçekliğini kontrol etmek için bir link koymasının ardından başlamıştı.

Başkanlık kararnamesine dair detaylar ve Trump'ın Kongre onayı gerektirmeyen ne tip adımlar atabileceği net değil.

Detayların bugün Trump'ın kararnameyi imzalamasıyla netleşmesi bekleniyor.

Trump dün gece Florida'da SpaceX'in hava koşulları nedeniyle ertelenen roket fırlatmasını izlemeye gitmeden önce yaptığı açıklamada da Twitter ve sosyal medya platformlarını önyargılı olmakla suçlamış fakat iddialarına herhangi bir kanıt gösterememişti.

Büyük Teknoloji şirketleri 2020 Seçimi öncesi ellerindeki büyük gücü SANSÜR için kullanıyor. Bu olursa özgürlüğümüz biter. Buna izin vermem! 2016'de çok uğraştılar, başaramadılar. Şimdi de ÇILDIRDILAR! Beklemede Kalın!!!

Trump Salı günkü paylaşımında herhangi bir kanıt göstermeden "Oyların mektupla kullanılmasının önemli ölçüde hileli olmamamasının YOLU YOK (SIFIR!)" demişti.

Twitter ise paylaşımın sonuna bir uyarı eklemişti. Uyarıya tıklayınca açılan sitede, iddiaların ispata muhtaç olduğu belirtiliyordu.

Trump Çarşamba günkü açıklamasında sosyal medya platformlarını sert bir regülasyona tabi tutma ve hatta kapatma tehdidinde bulunmuştu.

80 milyondan fazla takipçisiyle paylaştığı mesajında Cumhuriyetçilerin, "muhafazakarların tamamen susturulduğunu" hissettiğini ve bunun olmasına bir kere daha izin vermeyeceğini yazmıştı.

Twitter yöneticisi Jack Dorsey ise bu kararda sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylemiş, "Dünya çapındaki seçimlerde doğru olmayan veya tartışmalı bilgilere dair uyarılarda bulunmaya devam edeceğiz" demişti.

Facebook yöneticisi Mark Zuckerberg ise dün Fox News'a yaptığı açıklamada sansürden rahatsız olduğunu söyleyen bir yönetimin bir sosyal medya platformunu sansürlemesinin doğru bir tepki olmadığını belirtti.

Twitter, kullanıcıların içeriklerine çok karışmama politikasının yalan haberler ve yanlış bilgilerin yayılmasına yardımcı olması nedeniyle eleştirildikten sonra, son birkaç yılda bu konuda daha net önlemler almaya başladı.

Çarşamba günü Twitter ve Facebook'un hisse değerleri düştü.

İki şirket de BBC'nin sorularını yanıtsız bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:12 

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump sosyal medya hakkında başkanlık kararnamesi imzalayacak - Son Dakika Dünya

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