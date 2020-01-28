Son Dakika › Güncel › ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti... - Son Dakika
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:24 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.
Son Dakika Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!