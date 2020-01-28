ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti...

6 saat önce

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyledi. Trump, "İsrail'e tek olarak ait olacak bir başkent olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil, çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak. Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiğimiz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak. İki devletli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek." ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:31 Kaynak: İHA
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