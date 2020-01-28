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ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:31 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu Barış Planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyledi. Trump, "İsrail'e tek olarak ait olacak bir başkent olacak. Ama bu çok büyük bir şey değil, çünkü ben zaten bunu sizin için yaptım. Bu şekilde kalacak. Benim vizyonuma göre İsrail için çizdiğimiz bu sınırı ABD resmi olarak tanıyacak. İki devletli geçiş sürecinde ne olursa olsun İsrail devletinin güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye düşmeyecek." ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
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