ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi...

6 saat önce

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi..., System.String[]

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini açıkladı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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