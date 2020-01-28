ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi... - Son Dakika

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ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:38 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Filistin'in bağımsız devlet olabilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini açıkladı.
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