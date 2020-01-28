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ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti...
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'da tek taraflı Orta Doğu planını düzenledikleri ortak basın toplantısıyla açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:21 Kaynak: AA
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