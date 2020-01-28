ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in 'bölünmez' başkenti... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti...

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'da tek taraflı Orta Doğu planını düzenledikleri ortak basın toplantısıyla açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'da tek taraflı Orta Doğu planını düzenledikleri ortak basın toplantısıyla açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in bölünmez başkenti...

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:21 Kaynak: AA
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