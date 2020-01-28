ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için... - Son Dakika

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ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için...
29 dakika önce
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:42 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.
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