ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için...

29 dakika önce

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için..., System.String[]

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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