ABD Başkanı Trump: "(Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi) Bu sonu olmayan saçma savaşlardan...
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ABD Başkanı Trump: "(Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi) Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi"
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:50 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: "( Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi) Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi"
ABD'nin çekilmesine terör örgütü YPG/PKK'dan ilk yorum: Sırtımızdan bıçaklandık Son Dakika: Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma savaşlardan çekilme vakti geldi Kardeş ülke Azerbaycan, hoparlörden ezan okumayı yasakladı Karayolları Genel Müdürlüğü, yüzde 20'lik zammın hangi köprü ve otoyolları kapsadığını açıkladı