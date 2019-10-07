Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "(Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi) Bu sonu olmayan saçma savaşlardan...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: '(Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi) Bu sonu olmayan saçma savaşlardan...

ABD Başkanı Trump: "(Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi) Bu sonu olmayan saçma savaşlardan...

3 dakika önce

ABD Başkanı Trump: "(Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi) Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi"

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Trump: "( Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesi) Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi"

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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