Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Bin Selman'la Görüştü

ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Bin Selman'la Görüştü

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Trump Suudi Veliaht Bin Selman'la Görüştü, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, Veliaht Prens Bin Selman'ı telefonla aradı.

Görüşmede, ABD-Suudi Arabistan ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bölgedeki istikrar ve güvenlik konuları ele alındı.

Açıklamada, Trump ile Bin Selman'ın ayrıca, "İran tarafından desteklenen ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit eden terörün engellenmesi için gerekli önlemleri" konuştuğu belirtildi.

Görüşmenin, Washington yönetiminin bazı Suud Arabistan vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önceki gün, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suud vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:19 Kaynak: AA
Suudi Arabistan, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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