Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan Afganistan'a sürpriz 'Şükran Günü' ziyareti
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'tan Afganistan'a sürpriz 'Şükran Günü' ziyareti - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Afganistan'a sürpriz 'Şükran Günü' ziyareti

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Şükran Günü" dolayısıyla Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan Afganistan'a sürpriz 'Şükran Günü' ziyareti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, "Şükran Günü" dolayısıyla Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulundu.


Başkan Trump, bugün Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü'ne indi. ABD'de kutlanan "Şükran Günü" vesilesiyle Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyarette bulunan Donald Trump, askerlere hindi ikram etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı! 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 04:45:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan Afganistan'a sürpriz 'Şükran Günü' ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]