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ABD Başkanı Trump'tan Afganistan'a sürpriz 'Şükran Günü' ziyareti
5 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Şükran Günü" dolayısıyla Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, "Şükran Günü" dolayısıyla Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz bir ziyarette bulundu.
Başkan Trump, bugün Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram Hava Üssü'ne indi. ABD'de kutlanan "Şükran Günü" vesilesiyle Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyarette bulunan Donald Trump, askerlere hindi ikram etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:11
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