Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan Avrupa Ülkelerine: Işid Üyesi Vatandaşlarınızı Geri Alın
BBC

ABD Başkanı Trump'tan Avrupa Ülkelerine: Işid Üyesi Vatandaşlarınızı Geri Alın

25 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine Suriye'deki çatışmalarda yakalanan 800 civarı IŞİD militanının arasında bulunan vatandaşlarını alıp yargılamaları çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan Avrupa Ülkelerine: Işid Üyesi Vatandaşlarınızı Geri Alın, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine Suriye'deki çatışmalarda yakalanan 800 civarı IŞİD militanının arasında bulunan vatandaşlarını alıp yargılamaları çağrısında bulundu.

ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin doğusunda IŞİD'in elindeki son kasabalara yönelik operasyonuna devam ediyor.

Trump, IŞİD'in operasyonlar sonucu çökmek üzere olduğunu da belirtti.

Omurgasını Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG, çatışmalarda yakalanan IŞİD militanlarını gözaltında tutuyor.

Bu militanlarla ilgili bir tweet atan Trump, "ABD bu IŞİD savaşçılarının Avrupa'ya sızmasına seyirci kalmak istemiyor. Çok şey yaptık, çok para harcadık" dedi ve ekledi:

"Diğer ülkelerinin harekete geçip yapabilecekleri şeyleri yapma zamanı geldi."

Trump, Avrupa ülkelerinin buradaki vatandaşlarını ülkelerine alıp yargılamamaları durumunda gözaltındaki IŞİD'lilerin serbest bırakılmak zorunda kalacağını belirtti.

İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine konuşan ABD'li yetkililer de IŞİD savaşçılarının yargılanmamaları durumunda Avrupa ülkelerine tehdit oluşturacağını söyledi.

İngiliz istihbaratı da IŞİD'in son dönemde Suriye'de aldığı askeri yenilgilere rağmen yeniden örgütlenerek daha fazla saldırı düzenlemeyi planladığı uyarısında bulunuyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:09 

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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