ABD Başkanı Trump'tan Çin ile Anlaşma Açıklaması
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari krize yönelik anlaşmada önemli bir mesafe katedildiğini bildirdi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari krize yönelik anlaşmada önemli bir mesafe katedildiğini bildirdi. Twitter
hesabından açıklama yapan Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile şimdi uzun ve çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleşirdim. Anlaşma çok iyi gidiyor. Yapılırsa oldukça kapsamlı, tüm konuları, alanları ve anlaşmazlık noktalarını kapsayacak. Büyük ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullandı.
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Buenos Aires
'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük "ateşkes" üzerinde mutabık kalmışlardı. Washington
yönetiminin, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını, 1 Ocak itibarıyla yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak "ateşkes", tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:31 Kaynak: AA
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