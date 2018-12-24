Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan tweeti

ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan tweeti

1 saat önce

Trump, "Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'tan geri kalanların kökünün kazınması için ne gerekiyorsa yapılacağı konusunda beni güçlü şekilde bilgilendirdi ve bunu fazlasıyla yapabilecek biri" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan tweeti, System.String[]
Trump, "Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'tan geri kalanların kökünün kazınması için ne gerekiyorsa yapılacağı konusunda beni güçlü şekilde bilgilendirdi ve bunu fazlasıyla yapabilecek biri" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:13 

Suriye, Donald Trump, Ekonomi
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