ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan tweeti
1 saat önce
Trump, "Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'tan geri kalanların kökünün kazınması için ne gerekiyorsa yapılacağı konusunda beni güçlü şekilde bilgilendirdi ve bunu fazlasıyla yapabilecek biri" dedi.
Trump
, "Erdoğan, Suriye
'de DEAŞ'tan geri kalanların kökünün kazınması için ne gerekiyorsa yapılacağı konusunda beni güçlü şekilde bilgilendirdi ve bunu fazlasıyla yapabilecek biri" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:13
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