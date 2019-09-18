Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan görevden aldığı ulusal güvenlik danışmanı Bolton'ın yerine yeni atama
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ABD Başkanı Trump'tan görevden aldığı ulusal güvenlik danışmanı Bolton'ın yerine yeni atama

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı. Trump, ayrıca İran'a yönelik yaptırımların artırılması için talimat verdiğini duyurdu

ABD Başkanı Trump'tan görevden aldığı ulusal güvenlik danışmanı Bolton'ın yerine yeni atama, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı.


Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:45 
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