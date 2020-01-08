ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması (1) - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması (1)

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması (1)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek
Son dakika: Irak'ta tansiyon düşmüyor! ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 3 füze atıldı İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz

Son Dakika Haberleri
01:59 "SIFIR BİR" FİLMİ İÇİN GALA DÜZENLENDİ - Son Dakika
01:56 Pentagon'dan İran saldırısı açıklaması - Son Dakika
01:37 Genç Kızılay gönüllülerinden üniversite öğrencilerine pasta börek ikramı - Son Dakika
01:30 Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
01:28 Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
00:06 İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
00:00 Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 02:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]