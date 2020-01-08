ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması (2) - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması (2)
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:03 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.
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