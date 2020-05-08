ABD Başkanı Trump'tan işsizlik açıklaması: Kayıplar yakında telafi edilecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'tan işsizlik açıklaması: Kayıplar yakında telafi edilecek - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Trump'tan işsizlik açıklaması: Kayıplar yakında telafi edilecek

6 saat önce

ABD'de koronavirüs nedeniyle işsizlik oranı yüzde 10.3'ten 14.7'ye yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump'tan işsizlik açıklaması: Kayıplar yakında telafi edilecek, System.String[]

ABD'de koronavirüs nedeniyle işsizlik oranı yüzde 10.3'ten 14.7'ye yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle iş kayıplarının yakında telafi edileceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi atlına alan koronavirüs ekonomik problemleri de beraberinde getirdi. Nisan ayında ABD'deki virüs vakalarının artmasıyla ve ülkenin merkez üssü haline gelmesiyle işsizlik oranı 10.3'yen, 14.7'ye yükseldi. ABD aylık işsizlik raporuna göre ülkede sadece Nisan ayında 20 milyondan fazla kişi işini kaybetti.

TRUMP: TÜM İŞ KAYIPLARI TELAFİ EDİLECEK

Söz konusu sayıların açıklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Tüm bu iş kayıpları yakında telafi edilecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisinin koronavirüs salgını nedeniyle 2020'nin ilk aylarında yüzde 4.8 düştüğünü açıkladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 04:39 Kaynak: DHA


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