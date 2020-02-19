ABD Başkanı Trump'tan Japonya ziyareti açıklaması - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump'tan Japonya ziyareti açıklaması

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na davet edildiğini belirterek, Japonya'yı ziyaret etmeyi düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Trump'tan Japonya ziyareti açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na davet edildiğini belirterek, Japonya'yı ziyaret etmeyi düşündüğünü söyledi.


ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'yı ziyaret edebilir. 2028'de ABD'nin Los Angeles şehrinde yapılması planlanan olimpiyatların organizasyon komitesi yetkilileriyle Californiya eyaletinde bir araya gelen Trump, Tokyo Olimpiyatları ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından bu yaz Japonya'ya davet edildiğini ifade eden Trump, kesin kararını henüz vermediğini belirterek Japonya'ya gitmeyi düşüneceğini söyledi.


Geçen yıl ziyaret etmişti


Hayata geçmesi halinde Trump'ın başkanlığı dönemindeki dördüncü Japonya ziyareti olacağı öğrenilen plan öncesinde ABD Başkanı, 2019 Mayıs ayında Japonya'ya giderek yeni İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako ile tanışmıştı. Trump ayrıca, Haziran ayında Osaka'da gerçekleştirilen G20 zirvesi için ülkeyi ziyaret etmişti. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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