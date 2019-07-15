Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan Kongre üyesi kadınlara 'ırkçı' çıkış: Ülkenize geri dönün
Son Dakika Dünya Haber

ABD Başkanı Trump'tan Kongre üyesi kadınlara 'ırkçı' çıkış: Ülkenize geri dönün

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Demokrat Partili kadın üyelerine hitaben, 'tam bi felaket olan ve suçun istila ettiği ülkelerine geri dönme ve ülkelerindeki durumu düzeltme' çağrısı yaptı. Trump'ın çıkışını Demokrat Parti, "ırkçılık" olarak değerlendirdi

ABD Başkanı Trump'tan Kongre üyesi kadınlara 'ırkçı' çıkış: Ülkenize geri dönün, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Demokrat Partili kadın üyelerine hitaben, 'tam bir felaket olan ve suçun istila ettiği ülkelerine geri dönme ve durumu düzeltme' çağrısı yaptı.

Demokratlar ise Trump'ın Twitter'dan yaptığı bu çıkışı ırkçı olarak yorumladı ve Başkan Trump'ı sert sözlerle kınadı.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Trump kanunlara uyacak 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı 4'üncü kattan çıplak halde düşen kadın kurtarılamadı ABD polisi, silahı kendisine doğrultan kadını vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 12:32:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan Kongre üyesi kadınlara 'ırkçı' çıkış: Ülkenize geri dönün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]