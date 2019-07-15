ABD Başkanı Trump'tan Kongre üyesi kadınlara 'ırkçı' çıkış: Ülkenize geri dönün
2 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Demokrat Partili kadın üyelerine hitaben, 'tam bi felaket olan ve suçun istila ettiği ülkelerine geri dönme ve ülkelerindeki durumu düzeltme' çağrısı yaptı. Trump'ın çıkışını Demokrat Parti, "ırkçılık" olarak değerlendirdi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump
, Kongre'nin Demokrat Partili kadın üyelerine hitaben, 'tam bir felaket olan ve suçun istila ettiği ülkelerine geri dönme ve durumu düzeltme' çağrısı yaptı.
Demokratlar ise Trump'ın Twitter
'dan yaptığı bu çıkışı ırkçı olarak yorumladı ve Başkan Trump'ı sert sözlerle kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:52
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