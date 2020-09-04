ABD Başkanı Trump'tan Kosova açıklaması

ABD Başkanı Donald Turmp, Sırbistan ile Kosova arasında imzalanan ve ilk anlaşma değerini taşıyan ekonomik iş birliği anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "Herkesin imkansız olarak gördüğü başka bir gün. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Hoti'yi ekonomik iş birliği anlaşması konusunda tebrik ediyorum. Balkanlara ve dünyaya refah ve barış getirmek. Bu liderlere yardım etmekten gurur duyuyorum!" dedi.