ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e doğum günü tebriği - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e doğum günü tebriği - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e doğum günü tebriği

6 saat önce

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un doğum gününü tebrik ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim'e doğum günü tebriği, System.String[]

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un doğum gününü tebrik ettiğini açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Başkanı Chung Eui-yong, üç günlük ABD ziyareti dönüşünde havaalanında basına yaptığı açıklamada, Trump'ın, 8 Ocak olduğu bilinen doğum günü dolayısıyla Kim'e tebrik mesajı gönderdiğini ifade etti.

Chung, Trump'ın, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'den (doğum günü) mesajını Kim'e iletmesini istediğini belirtti.

Mesaja ilişkin bilgi paylaşmayan Chung, mesajın, Kuzey Kore'ye "uygun bir şekilde" iletildiğini kaydetti.

Washington ziyareti sırasında Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Chung, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Japon mevkidaşı Shigeru Kitamura ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Stephen Biegun ile de bir araya geldiğini bildirdi.

Chung, görüşmelerin "son derece yararlı" olduğunu ifade etti ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması konusunda "çok yakın istişarelerde" bulunduğunu söyledi.

Nükleer müzakereler


Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer silahsızlanmaya yönelik müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.


Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemeleri ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.


Kim, yıl başında yaptığı açıklamada ise ABD'yi kendilerini oyalamakla suçlamış ve dünyanın yakın gelecekte ülkesinin geliştirdiği yeni stratejik silahlara şahitlik edeceğini belirtmişti.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore liderinin açıklamalarının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Kim ile çok iyi ilişkileri olduğunu söylemiş ve "Bir anlaşma imzaladı. Nükleer silahların yok edilmesini müzakere edeceğine dair bir anlaşma imzaladı. Singapur'da imzalandı bu anlaşma. Ben onun sözünün eri olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz." diye konuşmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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