ABD Başkanı Trump'tan Minneapolis'teki olaylara tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Geroge Floyd'un polis tarafından öldürülmesi üzerine Minneapolis'te başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, paylaşımında belediye başkanı ve göstericileri uyardı.

ABD vatandaşı siyahi George Floyd, gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde başlayan protestolar şiddetlendi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından belediye başkanını uyarırken; göstericileri ise "silahlar ateşlenir" diyerek tehdit etti. Trump, "Oturup ABD'nin muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem. Tamamlıyla bir liderlik eksikliği. ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı Jacob Frey şehri kontrol altına alır, ya da Ulusal Muhafızları gönderirim ve işi hallederim" dedi.

'YAĞMA BAŞLARSA SİLAHLAR ATEŞLENİR'

ABD Başkanı Trump, protestolarda yağma olursa silahların ateşleneceğini belirterek, "Bu eşkıyalar George Floyd'un anısına hakaret ediyor ve bunun olmasına izin vermeyeceğim. Az önce Vali Tim Walz ile konuştum ve ordunun sonuna kadar yanında olduğunu söyledim. Herhangi bir zorluğu kontrol altına almaya çalışacağız ancak yağma başlarsa silahlar ateşlenir" dedi.

'SİLAHLAR ATEŞLENİR' PAYLAŞIMINI SİLDİ

Paylaşımında 'silahlar ateşlenir' tehdidinde bulunan Trump, daha sonra bu paylaşımı sildi. Trump'ın bu kararı almasının nedeni henüz bilinmiyor.