ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a yetki - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a yetki - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a yetki

26 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık verilmesi konusunda yetki verdi.

ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a yetki, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık verilmesi konusunda yetki verdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün gerçekleştirilen 1 İngiliz, 2 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği Irak'taki ABD üssüne yönelik roketli saldırının ardından olası saldırıya karşılık ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a yetki verdiğini açıkladı. Esper, "Başkanla, görüştüm. Ne gerekiyorsa yapılması için yetki verdi" dedi. ABD Savunma Bakanı, "Failleri adalete teslim etmek ve caydırıcılığı sürdürmek için ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Tüm seçenekler de masada" diye konuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti ABD Savunma Bakanı'ndan Irak'taki Taci Üssü'ne saldırıya ilişkin "tüm seçenekler masada" açıklaması Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı

Son Dakika Haberleri
22:22 Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı
22:22 İzmir ve Manisa'da otogarlarda tatil yoğunluğu
22:21 Kalın: Okullar ve üniversiteler tatil, spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
22:20 Kalın: Okullar ve üniversiteler tatil, spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
22:18 Üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:27:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump'tan Pentagon'a yetki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]