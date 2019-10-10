ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafı
34 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur.
ABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:06
ABD'li araştırmacıdan YPG/PKK-ABD ilişkisine "saatli bomba" benzetmesi Trump: Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler Türkiye'nin başlattığı harekat sonrası altın ve dolar yükselişe geçti Galatasaray Kulübü'nün net borcu belli oldu!