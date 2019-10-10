Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafı
Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafı

ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafı

34 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur.

ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Barack Obama, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:06 
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