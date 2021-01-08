ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki

08.01.2021 04:38

ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı.

ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki

WASHINGTON - ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Yayınladığı videoda gündeme dair açıklamalarda bulunan Trump, protestoculara sert tepki gösterdi.

Başkan Trump, 7 Ocak Çarşamba günü kendini destekleyenlerin Kongreyi basması sonrası gelen tepkiler nedeniyle sosyal medyadan bir video yayınladı.

Trump, yaptığı açıklamada kongreye yapılan baskını 'çirkin bir saldırı' olarak niteledi. Trump, "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım." dedi. "Amerika her zaman bir hukuk devleti olmuştur ve böyle de olmalıdır" değerlendirmesinde bulunan Trump, protestoculara yönelik "Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler, bunun bedelini ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki seçim sisteminde reformun değişmesi gerektiğini dile getiren Trump, "Kongre seçim sonuçlarını tescil etti ve yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacak. Şu anda benim amacım yumuşak, düzenli ve kusursuz bir geçiş sürecini sağlamak" açıklamasında bulundu.

2020'nin herkes için zor bir dönem olduğunun altını çizen Trump, destekçilerine verdiği mesajda; "Sevgili destekçilerim, biliyorum hayal kırıklığına uğradınız ancak şunu da bilmenizi isterim ki müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki
ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki
ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki
ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Medya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump'tan protestoculara sert tepki - Son Dakika


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