Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan "Rahip Brunson" açıklaması - NEW
Son Dakika Güncel Haber

ABD Başkanı Trump'tan "Rahip Brunson" açıklaması - NEW

22 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması sürecine ilişkin, "Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un serbest bırakılması sürecine ilişkin, "Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk." dedi.

Trump, ABD tarafından BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Dini Özgürlüklerin Korunması için Küresel Çağrı" adlı toplantıda konuştu.

Konuşmasında, ABD'li rahip Brunson'ın serbest bırakılması sürecine değinen Trump, "Geçen sene çok güçlü bir adamla kısa ve saygılı bir müzakerenin ardından Rahip Brunson'ı eve getirdik ve sonra Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arkadaş olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak kendisine Brunson'ın masum olduğunu söylediğini aktaran Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Trump, ABD yönetimin din özgürlüğü ve dini mekanlarla ibadet yerlerinin korunmasına ilave 25 milyon dolar ayıracağını da kaydetti.

ABD Başkanı Trump'tan Rahip Brunson açıklaması - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Andrew Brunson, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
ABD Başkanı Donald Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk Süper lüks yat Moonlight 2, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi "Kızım kaçırıldığı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 21:58:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan "Rahip Brunson" açıklaması - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]