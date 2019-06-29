ABD Başkanı Trump'tan "S-400" açıklaması
1 saat önce
- ABD Başkanı Trump'ın açıklaması ABD Başkanı Trump, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdiği basın toplantısında, Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:00 Kaynak: AA
- ABD Başkanı Trump'ın açıklaması ABD Başkanı Trump, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdiği basın toplantısında, Türkiye
ile ilgili soruları yanıtladı.
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