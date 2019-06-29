Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan "S-400" açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

ABD Başkanı Trump'tan "S-400" açıklaması

1 saat önce

- ABD Başkanı Trump'ın açıklaması ABD Başkanı Trump, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdiği basın toplantısında, Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı.

- ABD Başkanı Trump'ın açıklaması ABD Başkanı Trump, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdiği basın toplantısında, Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı.
ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:00 Kaynak: AA
türkiye, g20, trump, ABD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Dünyaca ünlü baterist Steven Adler, kendini bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 12:07:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan "S-400" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]