ABD Başkanı Trump'tan sözde Orta Doğu Barış Planı açıklaması - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planına yönelik detayları açıklayarak Kudüs'ün, İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, sözde Orta Doğu barış planı olan ve Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan plana yönelik detayları açıkladı. ABD Başkanı Trump, planının 80 sayfa olduğunu ve anlaşmanın sağlanması halinde Kudüs'ün, İsrail'in bölünmez başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Trump, planının Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için de 4 yıllık bir süre verdiklerini belirtti.

Anlaşmanın kabul edilmesi halinde Filistin'in sınırlarının bugünkü topraklarının iki katı olacağını söyleyen Trump, ABD'nin Doğu Kudüs'te büyükelçilik açacağını ve Filistin'e 50 milyar dolarlık yardım hibe edileceğini belirtti. Trump, sözde Orta Doğu barış planının bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için son şans olduğunu savundu.

ABBAS'A DA SESLENDİ

Trump, İsrail'e yönelik nefretin Hamas'ın faaliyetlerinin ve "İslami cihat"ın sonlandırılması gerektiğini öne sürdü. Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a seslenerek, "Abbas, barış yolunu seçersen hem ABD hem diğer ülkeler yardım için yanında olacak" şeklinde konuştu. Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmeyeceğini ve İsrail'in bu bölgenin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini dile getiren Trump, "Gerçekte aslında Kudüs bağımsızdır, özgürdür ve kurtarılmıştır. Kudüs güvenli, açık ve demokratik kenttir. İslam dünyasının 1948'de yapılan hatayı düzeltmesinin zamanı gelmiştir. İsrail devletini tanımak yerine saldırmak şeklinde gerçekleştirdikleri hatayı düzeltmelerinin vakti gelmiştir" dedi. "O tarihten beri gereksiz o kadar çok kan aktı ki, o kadar çok fırsat kaçırıldı ki anlamsız amaçlar uğruna akıtılan kanın haddi hesabı yoktu" diyen Trump, "Filistinliler burada bölgedeki maceracılığın birinci piyonu oldular. Artık yeni bir sayfa açmamız, bunu bir an önce bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ÜLKE DE BU KONUDA BİZİMLE ÇALIŞMAYA HAZIR VAZİYETTE"

Trump sözde Orta Doğu barış planı konusunda ülke liderlerinden destek gördüğünü belirterek, "Cesur liderlerin yeni bir rota çizmesi ve doğruya doğru geleceği değiştirmesi için asla geç değil. ABD, vizyonumuz için tüm taraflarla çalışmaya hazırdır. Birçok ülke de bu konuda bizimle çalışmaya hazır vaziyette beklemektedir. Birçoğuyla da konuştum. Burada aldığımız desteğin ne kadar büyük olduğuna inanamıyorum. Liderler beni aradı, Boris aradı, o kadar çok kişi aradı ki her biri de 'ne yapabiliriz' diye. Hepsi bunun gerçekleşmesini istiyor" şeklinde konuştu.

"BATI ŞERİA'DAKİ KUTSAL BÖLGELERİ GÖRMEYEN BİRÇOK HRİSTİYAN DA VAR"

Trump, "Birçok Mescid-i Aksayı ziyaret etmemiş Müslüman var ve tabi ki Batı Şeria'daki kutsal bölgeleri görmeyen birçok Hristiyan da var. Buradaki dini kutsal alanlar modern çağlarda da serpilip gelişebilecek ve bütün insanlık kutsal toprakları tecrübe edebilmeli. Dünyanın bu bölgesi insan ruhuna derinden bağlıdır. Bu antik topraklar barışın sembolü olmalıdır, çatışmanın değil. Hepinize çabanız için teşekkür ediyorum, özellikle de Başbakan Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Umman'a Bahreyn'e ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne de vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum, bize çok yardımcı oldular. Elçilerini gönderdiler, çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İSRAİL'LE OLAN İTTİFAKIMIZ DA HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜDÜR"

ABD'nin bölgedeki ortaklıklarının her zamankinden daha büyük olduğunu ifade eden Trump,"İsrail'le olan ittifakımız da her zamankinden daha güçlüdür. Birlikte yeni bir gün doğabilir. Bizim sayemizde Orta Doğu'da yeni bir gün doğabilir ve çok özel insanlar bu yolculukta en baştan beri bizim yanımızda bulundular" diye konuştu.

Trump, sözde Orta Doğu barış planını işaret ederek, "Dünyanın en zorlu anlaşması dediler. Biliyorsunuz ticarette şöyle bir şey vardır. 'Bu çok zorlu bir anlaşma. İsrail-Filistin anlaşmasından bile zordur'. Ancak bunu yapmamız gerekiyor. Bunun yapmak için insanlığa karşı bir sorumluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

(İHA)