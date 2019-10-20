Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan "Suriye" açıklaması
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ABD Başkanı Trump'tan "Suriye" açıklaması

45 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda Türkiye ile varılan mutabakatın sahadaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda Türkiye ile varılan mutabakatın sahadaki yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerine yer verdi. Trump paylaşımında, "Savunma Bakanı Mark Esperanto, 'Ateşkes çok iyi gidiyor. Çok çabuk sona eren bazı küçük çatışmalar oldu. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor'" dediğini aktardı. Trump, "ABD askerleri çatışma veya ateşkes bölgesinde bulunmuyor. Petrolü koruma altına aldık. Askerlerimizi eve getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:05 Kaynak: İHA
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Trump'tan ateşkes açıklaması: Petrolü güvenceye aldık, askerleri eve getiriyoruz
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