Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma sonsuz savaşlardan çıkma vakti geldi
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma sonsuz savaşlardan çıkma vakti geldi

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma sonsuz savaşlardan çıkma vakti geldi

1 saat önce

ABD Başkanı Trump Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak, "Bu sonu olmayan saçma sonsuz savaşlardan çıkma vakti geldi" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma sonsuz savaşlardan çıkma vakti geldi, System.String[]

ABD Başkanı Trump Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak, "Bu sonu olmayan saçma sonsuz savaşlardan çıkma vakti geldi" dedi.


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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:06 
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