ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Bu saçma sonsuz savaşlardan çıkma vakti geldi
1 saat önce
ABD Başkanı Trump Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak, "Bu sonu olmayan saçma sonsuz savaşlardan çıkma vakti geldi" dedi.
ABD Başkanı Trump Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak, "Bu sonu olmayan saçma sonsuz savaşlardan çıkma vakti geldi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:06
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