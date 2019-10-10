Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: "Üç seçenek var"
Son Dakika Politika ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: 'Üç seçenek var'

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: "Üç seçenek var"

16 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduklarını belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız, ya Türkiye'yi yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız, yada Türkiye ve Kürtler arasında bir arabuluculuk yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması:

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunda üç seçenekleri olduklarını belirterek, "Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız, ya Türkiye'yi yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız, yada Türkiye ve Kürtler arasında bir arabuluculuk yapacağız" dedi.


ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama daha yaptı. Trump, Suriye'de görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını ifade ederek, "DEAŞ'ı yüzde yüz şekilde mağlup ettik. Artık Suriye'de, Türkiye'nin saldırısı altında, birliklerimiz yok. İşimizi çok iyi yaptık." açıklamasında bulundu. Başkan Trump, Suriye konusunda ise üç seçenekleri olduğu değerlendirmesinde bulunarak "3 seçeneğimiz var, binlerce asker gönderip askeri açıdan kazanmak, yaptırımlarla Türkiye'yi ekonomik olarak çok sert vurmak, yada Kürtler ile Türkler arasında arabuluculuk yapmak" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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