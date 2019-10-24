Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump'tan Suriye'deki petrol alanları açıklaması
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump'tan Suriye'deki petrol alanları açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan Suriye'deki petrol alanları açıklaması

8 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ'ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump'tan Suriye'deki petrol alanları açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ'ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, "Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu. Biz asla yeniden yapılanmış bir DEAŞ'ın bu alanlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
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