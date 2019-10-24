ABD Başkanı Trump'tan Suriye'deki petrol alanları açıklaması
8 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ'ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:50 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki petrol alanlarının güvenliğini sağladıklarını belirterek bu alanların DEAŞ'ın eline geçmesine izin vermeyeceklerini söyledi.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki petrol bölgelerinin güvence altına alındığını vurgulayarak, "Dün Türkiye/Kürtler üzerine yaptığım konuşmada ele aldığım petrol alanları, Kürtlerin yardımı ile ABD devralana kadar DEAŞ tarafından tutuluyordu. Biz asla yeniden yapılanmış bir DEAŞ'ın bu alanlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
(İHA)
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