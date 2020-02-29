ABD Başkanı Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması - Son Dakika Dünya

ABD Başkanı Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump yakın zamanda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Taliban temsilcileriyle yapılacak anlaşmanın törenine katılacağını açıkladı

ABD Başkanı Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması, System.String[]

Afganistan'da Taliban ile süren barış görüşmelerine ilişkin Amerikan yönetiminden olumlu açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yakın zamanda Taliban temsilcileriyle yapılacak anlaşmanın törenine katılacak. ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Afganistan hükümeti ile ortak bir bildiri yayımlayacak.


ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da Taliban ile sürdürülen barış görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Trump, "Taliban ve Afganistan hükümeti taahhütlerini yerine getirirse, Afganistan'daki savaşı bitirmek adına güçlü bir yolumuz olur ve askerlerimizi ülkemize geri getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa, İdlib'deki saldırı nedeniyle Esed rejimi ve Rusya'yı kınadı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz Yunan güvenlik güçleri, göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli barikatlar kurdu

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 08:02:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump'tan Taliban ile barış anlaşması açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]