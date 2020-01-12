ABD Başkanı Trump'tan Umman Sultanı için taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump'tan Umman Sultanı için taziye mesajı - Son Dakika

ABD Başkanı Trump'tan Umman Sultanı için taziye mesajı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

ABD Başkanı Trump'tan Umman Sultanı için taziye mesajı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, Sultan Kabus'un ölümü dolayısıyla Umman halkına başsağlığı diledi ve " Orta Doğu'da en uzun süre hizmet veren lider olan Sultan Kabus, ülkesine barış ve refah getirdi ve herkese dost oldu." ifadelerini paylaştı.

Sultan Kabus'un dokuz Amerikan başkanıyla çalıştığına dikkati çeken Trump, Umman'ın ABD'nin gerçek bir ortağı ve dostu olduğunu kaydetti.

Trump, "ABD ile Umman arasındaki ortaklığı güçlendirmeye devam ederek anısına saygı duyacağız. Sultan Kabus gerçekten özlenecek. Güçlü mirasının yaşayacağını bilerek rahat edelim." değerlendirmesinde bulundu.

1970'de saray darbesiyle babasının yerine 30 yaşında tahta çıkan Sultan Kabus bin Said, önceki gün 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pentagon'dan İran açıklaması: Trump, müzakereye hala açık
Son dakika: ABD'nin Irak'taki Beled hava üssüne saldırı: 4 Irak askeri yaralandı İran dini lideri Hamaney: Bölgedeki çalkantılı durumun nedeni, ABD'nin yozlaşmış varlığıdır İranlılar, "Ruhani istifa" diyerek Kasım Süleymani'nin posterlerini yırttı

Son Dakika Haberleri
01:17 Denizli 7 bin lira alacağı için gittiği evde borçluyu öldürüp intihar etti - Son Dakika
01:16 Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı Dengov: "Libya'da ateşkes imzalanması olasılığı müzakere... - Son Dakika
01:15 Alacabel'de karın keyfini çıkardı - Son Dakika
01:13 Zigana Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
01:12 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Son Dakika
00:35 Meteoroloji, yeni haftanın hava durumu raporunu yayımladı - Son Dakika
23:35 4,7'lik Silivri depremini bilen araştırmacıdan uyarı: Marmara'dan ziyade Doğu ve Güneydoğu'da 6 şiddetinde deprem olursa şaşırmam - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 01:22:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump'tan Umman Sultanı için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]