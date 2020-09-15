- ABD Başkanı Trump: "Tarihin akışını değiştirmek için buradayız" - Son Dakika

- ABD Başkanı Trump: "Tarihin akışını değiştirmek için buradayız"

WASHINGTON - İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik varılan anlaşmanın imza töreni öncesi Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Tarihin akışını değiştirmek için buradayız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik varılan anlaşmanın imza töreni öncesi Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. "Tarihin akışını değiştirmek için buradayız" diyen Başkan Trump, söz konusu anlaşmayı "yeni bir Orta Doğu'nun şafağı" olarak nitelendirdi. Trump ayrıca anlaşmanın Müslümanlara Kudüs'teki El Aksa Cami'de namaz kılmak için kapıları açtığını ifade etti.

BAE ve Bahreyn'in İsrail ile vardığı anlaşmaya yönelik mesajlar veren Trump, "Arap ülkeleri bu tarihi anlaşmaya imza atacaklar. 25 yıldan uzun bir süredir ilk olacak. Daha önce sadece iki ülke bu anlaşmayı imzalamıştı ve sadece bir ay içerisinde bu sayıyı ikiden dörde çıkardık. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn büyükelçilikler kurmayı ve birçok sektörde iş birliği yapmayı, ticaret, sağlık, güvenlik gibi konularda iş birliği yapmayı taahhüt ediyorlar" dedi.

"Hiç kimse bunun mümkün olmadığını düşünüyordu"

Trump, "İbrahim Anlaşması aynı zamanda İsrail'deki dini noktalara ve El Aksa Cami'ye de rahatça girip çıkma fırsatını sağlayacak. Buralarda ibadet edilebilecektir. Bu anlaşmalar kapsamlı bir Orta Doğu barış anlaşmasının da temelini atacaktır. Hiç kimse bunun mümkün olmadığını düşünüyordu. Bundan onlarca yıl sonra olabileceğini düşünüyorlardı. Ancak biz İsrail'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Bahreyn'den gelen dostlarımızın da desteğiyle dostluk ve barış için bu inanılmaz başarıya imza attık. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Diğer Arap ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceği sinyali

Orta Doğu'da halkların birçok farklı çatışmalar ve ihanetle geri bırakıldığını belirten Trump, "Burada İsrailliler ile Arapların düşman olduğu yalanıyla sürekli karşılıklı çatışmalar bir terör çemberi ve şiddet çemberi ortaya çıkardı. Bu şiddet çemberi dünyanın dört bir yanına da yayıldı ve son gelişmeler geçmişin başarısız yaklaşımlarından insanların artık uzaklaşmak istediğini gösteriyor. Diğer ülkeler de çok kısa zamanda bu iki lideri takip edecek" dedi.

Trump, "Orta Doğu halkları artık İsrail nefretinin, onların varlıklarının temeli haline gelmesine ya da radikalleşme ve aşırıcılığa götürmesine izin vermeyecekler. Bölgenin büyük kaderinin ellerinden alınmasına izin vermeyecekler. İlk yurt dışı ziyaretimde Arap ve İslam liderleriyle konuşma fırsatı bulmuştum. Oradaki mesajım çok basitti. Orta Doğu ülkelerine farklılıklarını bir yana bırakmalarını ve medeniyetin ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmelerini istemiştim" şeklinde konuştu.

"Refah ve barış için Amerika'nın dostluk elini uzatmıştım" diyen Trump, "Ama tabii ki burada nasıl bir gelecek istediklerini bölge ülkelerinin karar vermeleri gerektiğini söylemiştim. Çünkü bu kararı onlar yerine hiç kimse veremez ya da seçim yapamaz. Bugün geldik ve iş birliğinin çatışmayı ve nefreti yendiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, "Arap ve İsraillerin, tüm dinden insanların birlikte barış içinde yaşayabileceğini göstereceğiz. Bu, dünya için muhteşem bir gün. Herkes buraya gelmek istiyordu, çünkü barış için çok önemli bir gün" diye konuştu.

Trump söz konusu anlaşmayı "Her inançtan insanın barış ve refah içinde bir arada yaşayacağı büyük bir adım" olarak nitelendirdi ve üç ülkenin birlikte çalışacaklarını, dost olduklarını duyurdu.