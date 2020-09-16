ABD Başkanı Trump: "Tarihin akışını değiştirmek için buradayız" - Son Dakika

ABD Başkanı Trump: "Tarihin akışını değiştirmek için buradayız"

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik varılan anlaşmanın imza töreni öncesi Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Tarihin akışını değiştirmek için buradayız" dedi.

ABD Başkanı Trump:

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik varılan anlaşmanın imza töreni öncesi Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "Tarihin akışını değiştirmek için buradayız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik varılan anlaşmanın imza töreni öncesi Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. "Tarihin akışını değiştirmek için buradayız" diyen Başkan Trump, söz konusu anlaşmayı "yeni bir Orta Doğu'nun şafağı" olarak nitelendirdi. Trump ayrıca anlaşmanın Müslümanlara Kudüs'teki El Aksa Cami'de namaz kılmak için kapıları açtığını ifade etti.

BAE ve Bahreyn'in İsrail ile vardığı anlaşmaya yönelik mesajlar veren Trump, "Arap ülkeleri bu tarihi anlaşmaya imza atacaklar. 25 yıldan uzun bir süredir ilk olacak. Daha önce sadece iki ülke bu anlaşmayı imzalamıştı ve sadece bir ay içerisinde bu sayıyı ikiden dörde çıkardık. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn büyükelçilikler kurmayı ve birçok sektörde iş birliği yapmayı, ticaret, sağlık, güvenlik gibi konularda iş birliği yapmayı taahhüt ediyorlar" dedi.

"Hiç kimse bunun mümkün olmadığını düşünüyordu"

Trump, "İbrahim Anlaşması aynı zamanda İsrail'deki dini noktalara ve El Aksa Cami'ye de rahatça girip çıkma fırsatını sağlayacak. Buralarda ibadet edilebilecektir. Bu anlaşmalar kapsamlı bir Orta Doğu barış anlaşmasının da temelini atacaktır. Hiç kimse bunun mümkün olmadığını düşünüyordu. Bundan onlarca yıl sonra olabileceğini düşünüyorlardı. Ancak biz İsrail'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Bahreyn'den gelen dostlarımızın da desteğiyle dostluk ve barış için bu inanılmaz başarıya imza attık. Kendilerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

Diğer Arap ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceği sinyali

Orta Doğu'da halkların birçok farklı çatışmalar ve ihanetle geri bırakıldığını belirten Trump, "Burada İsrailliler ile Arapların düşman olduğu yalanıyla sürekli karşılıklı çatışmalar bir terör çemberi ve şiddet çemberi ortaya çıkardı. Bu şiddet çemberi dünyanın dört bir yanına da yayıldı ve son gelişmeler geçmişin başarısız yaklaşımlarından insanların artık uzaklaşmak istediğini gösteriyor. Diğer ülkeler de çok kısa zamanda bu iki lideri takip edecek" dedi.

Trump, "Orta Doğu halkları artık İsrail nefretinin, onların varlıklarının temeli haline gelmesine ya da radikalleşme ve aşırıcılığa götürmesine izin vermeyecekler. Bölgenin büyük kaderinin ellerinden alınmasına izin vermeyecekler. İlk yurt dışı ziyaretimde Arap ve İslam liderleriyle konuşma fırsatı bulmuştum. Oradaki mesajım çok basitti. Orta Doğu ülkelerine farklılıklarını bir yana bırakmalarını ve medeniyetin ortak düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmelerini istemiştim" şeklinde konuştu.

"Refah ve barış için Amerika'nın dostluk elini uzatmıştım" diyen Trump, "Ama tabii ki burada nasıl bir gelecek istediklerini bölge ülkelerinin karar vermeleri gerektiğini söylemiştim. Çünkü bu kararı onlar yerine hiç kimse veremez ya da seçim yapamaz. Bugün geldik ve iş birliğinin çatışmayı ve nefreti yendiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Trump, "Arap ve İsraillerin, tüm dinden insanların birlikte barış içinde yaşayabileceğini göstereceğiz. Bu, dünya için muhteşem bir gün. Herkes buraya gelmek istiyordu, çünkü barış için çok önemli bir gün" diye konuştu.

Trump söz konusu anlaşmayı "Her inançtan insanın barış ve refah içinde bir arada yaşayacağı büyük bir adım" olarak nitelendirdi ve üç ülkenin birlikte çalışacaklarını, dost olduklarını duyurdu. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Arap, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD Başkanı Trump: 'Tarihin akışını değiştirmek için buradayız' - Son Dakika


Son Dakika

Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Geride mektup bırakan 16 yaşındaki genç kız, baraj gölünde ölü bulundu Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınına rağmen okulların açılmasına sıcak bakıyor Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ havalandı Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Beyaz Saray'da Filistin'i yok sayan anlaşma! BAE ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzaladı
Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı Sosyal medya fenomeni Reynmen, koronavirüse yakalandı         
19:57
Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı Son Dakika: Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı resmen renklerine bağladı         
19:47
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı Son Dakika: Yavuz sondaj gemisinin görev süresi 12 Ekim'e uzatıldı         
18:49
Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok         
17:33
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor         
17:15
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi         
16:32
Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı         
16:06
Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri         
16:02
Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı         
15:52
Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu         
15:25
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı Sancaktepe Belediye Başkanı, vatandaşı haraca bağlayan personeli suçüstü yakalattı         
14:22
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
Koronavirüs sonrası çekildikçe elleri dezenfekte eden kuka tespihlere ilgi arttı Koronavirüs sonrası çekildikçe elleri dezenfekte eden kuka tespihlere ilgi arttı         
12:09
Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı Fernandinho'nun Galatasaraylı isimleri takibe alması, taraftarları heyecanlandırdı         
11:52
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
"Bana bir şey olmaz" diyen genç, günlerce koronavirüs kabusu yaşadı         
11:47
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu Canice öldürülen eşeğin sahibi uzlaşma önerilerini reddedip şikayetçi oldu         
11:18
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Canan Kaftancıoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 07:00:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Başkanı Trump: "Tarihin akışını değiştirmek için buradayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei