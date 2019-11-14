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ABD Başkanı Trump: "Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız.
7 saat önce
ABD Başkanı Trump: "Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Trump: "Türkiye herkesin bildiği gibi NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapıcı bir görüşme geçirdik. Bu konulardan birisi de Suriye konusuydu. ABD ile Türkiye muazzam bir başarıya imza attı." - WASHINGTON
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