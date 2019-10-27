Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular,...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, 'Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular,...

ABD Başkanı Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular,...

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump,

ABD Başkanı Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı" değerlendirmesini yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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