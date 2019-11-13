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ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:10 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını, Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
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