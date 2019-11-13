Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını...

6 saat önce

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde (Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını..., System.String[]

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin son dönemde ( Suriye'de) 100'den fazla DEAŞ savaşçısını yakaladığını ve onlara göz kulak olmaya devam ettiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:24 Kaynak: AA
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