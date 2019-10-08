Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK...
Son Dakika Politika ABD Başkanı Trump: 'Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK...

ABD Başkanı Trump: "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK...

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar" dedi.

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar" dedi.


ABD'nin askeri kuvvetlerini Suriye'den çekmesi konusunda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ilk aşamada uzun vadede Suriye'de olmak gibi bir planının olmadığını, kalması gerektiğinden daha fazla süre bölgede bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin uzun süredir baskı altında olduğunu belirten Trump, "Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:11 Kaynak: İHA
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