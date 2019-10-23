Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyoruz
BBC
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyoruz

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyoruz

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Suriye ve Türkiye konusunda açıklamalar yapıyor.

ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyoruz, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yapıyor.

Trump, Türkiye'ye uygulamaya konulan yaptırımları kaldırmaya başladıklarını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:50 
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