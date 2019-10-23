ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyoruz
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Suriye ve Türkiye konusunda açıklamalar yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:50
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yapıyor.
Trump, Türkiye'ye uygulamaya konulan yaptırımları kaldırmaya başladıklarını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
CHP'li Özgür Özel'den Yılmaz Ateş'in açıklamalarına tepki: Partisine ihanet etmiştir Kamışlı'da Rus uçağı hareketliliği sürüyor ABD'li Bakan Yardımcısı Rayburn'ün YPG/PKK'nın çevirmeninin yüzüne kalem fırlattığı ortaya çıktı Tayland Kralı, 'metres' unvanı verdiği sevgilisinin rütbesini elinden aldı