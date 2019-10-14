Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yaptırımları açıkladı
BBC
Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yaptırımları açıkladı

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yaptırımları açıkladı

43 dakika önce

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yaptırımları açıkladı: Çelik için gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak, 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakereleri durdurulacak.

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yaptırımları açıkladı, System.String[]

ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yaptırımları açıkladı: Çelik için gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak, 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakereleri durdurulacak.

Ayrıntılar geliyor...

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:08 
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