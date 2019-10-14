ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yaptırımları açıkladı
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ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yaptırımları açıkladı: Çelik için gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak, 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakereleri durdurulacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:08
ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yaptırımları açıkladı: Çelik için gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkacak, 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakereleri durdurulacak.
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