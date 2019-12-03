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ABD Başkanı Trump: "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık,...
6 saat önce
ABD Başkanı Trump: "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:50 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump: " Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar"
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