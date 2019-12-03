Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump: "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık,...
Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump: 'Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık,... - Son Dakika

ABD Başkanı Trump: "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık,...

6 saat önce

ABD Başkanı Trump: "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik.

ABD Başkanı Trump:

ABD Başkanı Trump: " Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar"

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:50 Kaynak: AA
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